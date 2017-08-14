أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، أعضاء مجلس النواب لإقرار قانوني الميزانية العامة للدولة والدين العام.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة القبة، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وقال الثني، إن الاجتماع ناقش الاختناقات التي تواجهها الحكومة وعلى رأسها ضرورة إقرار قانون الدين العام من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن رئيس مجلس النواب أبدى تجاوبه.

وأوضح الثني، أن قانون الدين العام يمنح الفرصة للحكومة للاقتراض لتغطية ميزانيتها في ظل انعدام الإيرادات، لافتا إلى أن قانون الميزانية العامة طرح خلال الاجتماع وتعهد رئيس مجلس النواب بالعمل على إقرارها تحت قبة البرلمان لأن إقرارها ضروري جدا ويهم كل الليبيين.

ونقل رئيس الحكومة المؤقتة، استعداد محافظ مصرف ليبيا المركزي على تسييل الربع الأخير من ميزانية هذا العام للحكومة، حيثُ أكد ذلك خلال الاجتماع.

وأضاف الثني، أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا الهامة التي تعنى بالمواطن الليبي، خاصة فيما يتعلق بالأدوية والأغذية، مشيرا إلى أن الأدوية التي تم جلبها في الماضي أُفرج عنها وستحل جزءا من الأزمة أما بقية الأزمات فهي في طريقها إلى الحل.

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، النواب لحضور جلسة مجلس النواب القادمة، متوقعا أن تشهد هذه الجلسة نصابا قانونيا يتم من خلاله إقرار قانوني الميزانية العامة والدين العام بحسب طلب المصرف المركزي والحكومة المؤقتة لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها نحو المواطنين وتوفير متطلباتهم.

وقال صالح سأنقل هذا الطلب للنواب وما أعرفه منهم هو ضرورة إقرار هذين القانونين الهامين، مؤكدًا أن “الضرورات يبحن المحظورات، وأن المصلحة العامة تعلو حتى على التشريعات النافذة في البلاد، فإن تم النصاب القانوني فهو المأمول وإن لم يتم فإن على بقية الأعضاء الحاضرين تحمل مسؤولياتهم وإقرار هذه القوانين”.

وأشار صالح إلى أنه ناقش خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي مرتبات العديد من المواطنين المعينين منذ مدة طويلة ولم تصرف مرتباتهم، لافتا إلى أن رئيس الحكومة تعهد بصرفها بعد إقرار قانون الميزانية وتدقيق قوائم المعينين والتأكد من عدم وجود ازدواجية أو موانع قانونية للصرف.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن رئيس الحكومة المؤقتة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي أكدا أن مرتبات المواطنين عن شهري يوليو وأغسطس الجاري ستصرف في حينها.

ولفت صالح إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة الاهتمام بمدينة بنغازي وتلبية الحاجات الملحة للمواطنين فيها، مؤكدا أن رئيس الحكومة عبدالله الثني سيشكل لجنة لحل كل المختنقات الملحة في مدينة بنغازي بشكل عاجل.

من جهة أخرى، كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، أن الوضع المالي للدولة الليبية بات جيدا، من خلال ارتفاع معدلات إنتاج النفط بما تجاوز المليون برميل يوميا.

وقال الحبري، إن هذا الأمر جعل من الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي يقفز من 73 مليار دولار إلى 77 مليار دولار بفضل تحرير القوات المسلحة العربية الليبية للموانئ النفطية.

وأكد أن هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي لم ينعكس إيجابا على حال المواطن الليبي الذي يعاني أزمات السيولة النقدية وانهيار سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملة الأجنبية والتضخم بسبب سياسات المركزي الموازي في طرابلس.

ونوه الحبري إلى أن الاجتماع ناقش العمل على توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي واستبعاد المحافظ الشرعي والموازي واختيار بديلا عنهما، مؤكدا أن المصرف المركزي مؤسسة اقتصادية لا علاقة لها بالسياسة واستقبال السفراء وغيرهم مثلما يحدث في المصرف الموازي.

وأشار إلى أن مناقشة قانون الميزانية وضرورة إقراره هو لشرعنة الصرف على بنود هذه الميزانية بشكل قانوني بعيدا عن هذه الترتيبات المالية التي نعمل من خلالها الآن.