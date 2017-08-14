أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت فعاليات ورشة العمل حول “الاتصالات في ليبيا الواقع والطموح” مساء الأحد، بقاعة المؤتمرات بشركة الخليج العربي للنفط.

وجاءت هذه الورشة بإشراف الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وذلك نظرا لأهمية قطاع الاتصالات في ليبيا وما يقدمه للمواطن والمؤسسات من خدمات غاية في الضرورة وللدولة من خدمة وعوائد استثمارية كبيرة وحماية للأمن الوطني.

وقُدمت في هذه الورشة عدد من الأوراق العلمية وعرضت تجارب، ودارت مناقشات حول إعادة تفاعل القطاع والتنسيق بين الهيئة والشركات التابعة لها، فضلاً عن العديد من ورقات العمل حول شبكات الجيل الخامس للهاتف النقال ومشروع الحكومة الإلكترونية ومشروع شبكة الألياف البصرية إلى جانب دراسة احتياجات السوق الليبي لخدمات مراكز البيانات والجيل الجديد للاتصالات حاضره ومستقبله.

واستعرض المشاركون بعض التحديات التي تواجه القطاع وطرق الحل، وأهمية تطوير الشراكة ما بين الشركات التابعة والقطاع الخاص.

وفي ختام أعمال الورشة، خلص المشاركون إلى عدة توصيات التالية، من ضمنها اعتماد العمل بنظم الجودة، وذلك بتشكيل فرق لتطبيق المواصفات القياسية العالمية الخاصة بالاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات بالهيئة والشركات التابعة وضمان جودة عالية وتحقيق الكفاءة والشفافية بالقطاع.

وأكدت التوصيات على ضرورة العمل على تطوير وتحديث القطاع وذلك بالاهتمام بالتدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات تعليمية ذات العلاقة، والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات والمعلوماتية في العالم.

وتطرقت إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة القطاع بما يعمل على حسن التنظيم والتنسيق والشفافية ويضمن متابعة دقيقة لاستثمارات قطاع الاتصالات الخارجية وعدم ضياع أصولها وعوائدها، والتأكيد على إقامة الحلقات والورش والمؤتمرات المتخصصة في مجال الاتصالات والمعلوماتية لتبادل المعلومات في هذا المجال.

وخلصت التوصيات كذلك إلى العمل على دعم مبادرات القطاع الخاص ومشاركته في خطط الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتحسين جودة الخدمة، وتطوير القوانين والتشريعات بحيث تتناسب التطور السريع في مجال الاتصالات والخدمات وتسمح بمشاركة القطاع الخاص.

وتضمنت، العمل على تحقيق اعلي معدلات الكفاءة والأمان في تشغيل قطاع الاتصالات بما يكفل حماية الأمن القومي والحفاظ عليه، وتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية لما له من فوائد في حل المشاكل التي تمس حياة المواطن، وتسهيل جميع الإجراءات الإدارية مع الدولة، وتنظيم عمل الحكومة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالقطاع الخاص.