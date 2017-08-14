أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد نائب رئيس شركة OIL SERV للخدمات النفطية في شمال أفريقيا أكرم بو غالية أمس الأحد، اجتماعًا مع مدير إدارة الحفر والهندسة النفطية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عبدالغني الرفادي ومراقبي إدارة الحفر والهندسية النفطية وإدارة الاستكشاف.

واستعرضت شركة OIL SERV خلال الاجتماع عرضاً مرئياً حول نشاطات وخدمات الشركة وخططها المستقبلية لتقديم المزيد من خدماتها للسوق الليبي على وجه العموم.

وتخلل هذا الاجتماع الكثير من النقاشات حول خدمات هذه الشركة ومدى إمكانية الاستفادة منها.

يشار إلى أن إدارة الحفر والهندسة النفطية بشركة سرت تستمر في جهودها الحثيثة للاتصال بالشركات الخدمية المتخصصة وتشجيعها على العودة من جديد لتقديم خدماتها في مجالي الصيانة والحفر للآبار التطويرية والاستكشاف.