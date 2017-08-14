أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المدير التنفيذي لنادي الاأهلي طرابلس، عبد المجيد الكميشي، أمس الأحد، إن إدارة ناديه خاطبت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن لعب مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام النجم الساحلي التونسي، بملعب الإسكندرية، يوم 17 سبتمبر المقبل.

وأوضح الكميشي، في تصريحات صحفية، أن الأهلي طرابلس ينتظر موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مكان وتوقيت المباراة، نظرًا لتعدد الملاعب في مدينة الإسكندرية.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن فريقه سيقيم معسكرًا إعداديًا بمصر، قبل لقاء النجم الساحلي.