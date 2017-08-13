أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من النواب مساء السبت، مع نشطاء وأعيان وحكماء مدينة بنغازي، مشروع مسودة الدستور.

وعُقد اللقاء بمدينة القبة، بناءً على طلب من نشطاء وحكماء بنغازي، والذين طالبوا النواب، برفض مسودة الدستور المصوت عليها من هيئة صياغة الدستور التي وصفوها بـ”غير العادلة”، لكونها لا تلبي طموحات وحقوق كافة التركيبات والمناطق في ليبيا.

وطالب أعيان ونشطاء بنغازي، بأن يكون الدستور توافقياً لا بالمغالبة ، مؤكدين على عدم اعترافهم بأي دستور لا يعطي بنغازي حق أن تكون عاصمة ثانية للبلاد.

وجدد أعيان ونشطاء المدينة تأييدهم الكامل لمجلس النواب ورئاسته، مطالبين الأعضاء بالوقوف ضد هذا المسودة المعيبة، حسب وصفهم.