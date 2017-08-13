أخبار ليبيا 24 – خاص

اقترب المنتخب الليبي لكرة القدم من التأهل، إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين، المقررة العام المقبل في كينيا.

وجاء ذلك بعد تغلبه على مضيفه الجزائري بنتيجة (2-1) أمس السبت، على ملعب “الشهيد حملاوي” بمدينة قسنطينة، في ذهاب الدور الأخير من التصفيات.

وتقدمت الجزائر في الثانية (35) عن طريق أسامة درفلو مهاجم اتحاد الجزائر، لكنَّ منتخب ليبيا عدَّل النتيجة بعد 5 دقائق عبر عبد الرحمن العمامي، إثر خطأ فادح من شمس الدين رحماني، حارس منتخب الجزائر.

ونجح منتخب ليبيا في إحراز هدف الفوز بالدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني، وبعد خطأ قاتل آخر من الحارس رحماني.

وتقام مباراة العودة، الجمعة المقبل بمدينة صفاقس التونسية.