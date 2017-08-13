أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، أوضاع البحث الجنائي بنغازي وذلك خلال اجتماع عقد في مكتبه في مقر الحكومة المؤقتة في البيضاء بوكيل وزارة الداخلية عميد حسين العبار،ورئيس البحث الجنائي بنغازي عقيد صلاح هويدي.

واستعرض الاجتماع سير الخطة الأمنية لتأمين مدينة بنغازي بعد تحريرها من قبضة الإرهاب وعمل البحث الجنائي في مكافحة الجريمة وضبط الأمن مع بقية الأجهزة الأمنية،والقبض على أفراد الخلايا الإرهابية النائمة وتقديمهم للعدالة،إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الهامة الأخرى.