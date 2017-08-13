أخبار ليبيا 24

تمكنت القوات السورية من فرض سيطرتها على مدينة السخنة أخر معاقل تنظيم داعش الارهابي في محافظة حمص.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “القوات السورية سيطرت على مدينة السخنة التي كانت تعد آخر معاقل تنظيم داعش في محافظة حمص”.

وقد تمت عملية الاستيلاء بعد قصف مكث سمح بالإستحواذ على مدينة السخنة، ذات الأهمية الإستراتيجية في حمص، ما يسمح للقوات السورية بالتقدم في محافظة دير الزور شرقي سوريا، التي يسيطر على معظمها ارهابيو تنظيم داعش.

ولازال تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على غالبية محافظة دير الزور باستثناء جزء صغير من المدينة التي تحمل الاسم نفسه والمحاصر منذ عام 2015.

يأتي ذلك مع ورود أنباء عن تقدم مهم للجيش السوري في جنوب مدينة الرقة ولم يعد يفصله سوى أقل من 4 كم عن مدينة معدان، التي تعد آخر مدينة يسيطر عليها التننظيم المنهك في محافظة الرقة وتقع مدينة معدان بالقرب من الحدود بين محافظتي دير الزور والرقة.

كما يشن الجيش السوري هجوما في جنوب الرقة باتجاه دير الزور بشكل منفصل عن هجوم بداته «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي تحالف من مقاتلين أكراد وعرب يسعى لطرد تنظيم داعش الإرهابي من الرقة.

وفي حصيلة للقتلى قال المرصد السوري 64 من مقاتلي داعش قتلوا على الأقل خلال معارك وقصف جوي في البادية بينهم 30 مقاتلا في السخنة.

ويمر تنظيم داعش بفترة عصيبة بعد أن تم طرده من مدينة الموصل في العراق المجاور الشهر الماضي، لذلك يحاول القيام بعمليات إنتحارية لتعويض خسائرها.

فقد قال قائد ميدانى سوري فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن “مسلحى داعش هاجموا بثلاث عربات مفخخة في الأيام الاخيرة المواقع المتقدمة للجيش فى الأطراف الشرقية لمدينة السخنة فى محاولة يائسة لاستعادتها بعد أقل من 5 ساعات على فرارهم منها”.

وذكرت مصادر أهلية من ريف دير الزور الغربي أن عددا من أهالي قرية المسرب فجروا مستودع ذخيرة لتنظيم داعش الإرهابي قرب خزان المياه كان التنظيم قد نقلها من قرية التبني.

ومع تقدم الجيش السوري في البادية ووصول طلائعه إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور تتصاعد حالة الفوضى التي يعيشها التنظيم الارهابي حيث فر المدعو أبو أيمن التدمري المسؤول عن رواتب ما يسمى “المهاجرين” بريف دير الزور وبحوزته نحو مليون دولار وفقا للمصادر الأهلية.

ولفتت المصادر إلى حالة الإحباط التي تسود صفوف تنظيم داعش الارهابي حيث قتل عدد من إرهابييه وأصيب آخرون جراء اشتباكات.

في حين شهدت صفوف التنظيم الإرهابي حالات فرار منها حالتان لزعيمين هما أبو عثمان المياديني وأبو ليث الطواطحة ، بينما العراقي أبو شادي الجيلاني وهو من قادة التنظيم في مدينة البوكمال إثر اشتباكات دارت بين إرهابيي التنظيم في شارع الانطلاق ومنطقة النادي.