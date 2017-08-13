أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو جمعية الميدان الخيرية بمدينة طبرق أحمد عبدالله، إن الجمعية باشرت في الإعلان عن جمع الأضاحي للأيتام والصم والبكم لهذا العام.

وأضاف عبدالله، أن الجمعية بدأت في جمع أسماء النساء الأرامل التي تعول أطفال أيتام، وسجلت عدد 10 أشخاص من الصم والبكم ليتم توزيع الأضاحي عليهم هذا العام.

ولفت عبدالله، إلى أن العام الماضي وزعت الجمعية عدد 160 أضحية على أسر الشهداء، إضافة إلى عدد من الأسر الفقيرة، والعدد المستهدف لهذا العام 100 شخص.

وتابع أن “رجال الأعمال وفاعلي الخير هم من يدعمون الجمعية وهذا العام نحن ننتظر في المتبرعين لنقوم بتوزيع الأضاحي عليهم حتى ليلة العيد” .