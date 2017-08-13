أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المهاجم الصاعد مؤيد اللافي، أن أداء المنتخب الليبي لكرة القدم للمحليين كان مميز أمام ضيفه الجزائر.

وقال اللافي، إنه سعيد بتقديم الفرحة لكل الليبيين الذين انتظروا المنتخب الليبي، واعدًا الجمهور الليبي بأخذ ورقة الترشح في مباراة الإياب الجمعة المقبل.

وقدم اللافي، الشكر للطاقم الفني والطبي للمنتخب الليبي لكرة القدم الذي كان وراء هذا الفوز، حسب قوله، مؤكدًا أنهم سيقدمون في المباريات القادمة أداء أفضل ويشرف الكرة الليبية.

وكان المنتخب الليبي قد حقق الفوز أمس السبت، على نظيره الجزائر بنتيجة (2-1)، بقسنطينة الجزائرية لحساب ذهاب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى النهائيات التي تحتضنها كينيا عام 2019.