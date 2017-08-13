أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة رضا العوكلي، اليوم الأحد، بمقر ديوان الوزارة بالبيضاء مع رئيس اللجنة المركزية للعلاج نصيب الطلحي وعدد من أعضاء اللجنة المكلفة بالخصوص، بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية الدكتور سامي عقل .

واطلع وزير الصحة خلال الاجتماع على تقرير اللجنة المكلفة بدراسة ضوابط صرف الإعانات المالية لمرضي الأورام بالداخل حيث استمع بهذا الصدد إلى شرح وافي من رئيس اللجنة .

وأوضح من خلاله الملفات الطبية التي عرضت علي اللجنة وما تم اعتماده كما عرضوا الإحصائيات بعدد المرضي والإجراءات المتعلقة باستقبال الطلبات والملفات وكيفية التعامل معه من قبل اللجنة الطبية المختصة .

وناقش المجتمعون السبل الكفيلة بتنظيم خدمة صرف الإعانة المالية لعلاج المرضي مع ضرورة إخضاعها لنظام موحد وفق لمعايير وقواعد وضوابط تضمن العدالة المساواة بهدف وصول الإعانة المالية لمستحقيها بموجب ما تقدره اللجنة الطبية المتخصصة علي النحو الذي يحقق الهدف المنشود، وذلك من خلال وضع إليه لمكافحة تزوير التقارير الطبية للمرضي والمعتمدة من قبل عدد من المنشآت الطبية وما يترب عليها من مخاطر وآثار سلبية تطال المال العام .



واتفق الحاضرون علي ضرورة تجديد الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الفاعلة في مواجهة ما يتردد حول مظاهر الفساد ومحاسبة كافة المتسببين فيه واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعه تؤدي إلى القضاء حول هذا الظاهرة، وذلك من خلال ربط منظومة العلاج بديوان وزارة الصحة وتعزيزها بمنظومة الرقم الوطني.