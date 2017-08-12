أخبار ليبيا24- خاص

يواصل منتخب المنطقة الشرقية للكاراتيه لفئتي الأواسط والشباب تحت سن 21 سنة والكبار استعداداته لتصفيات اختيار منتخب ليبيا التي ستقام نهاية شهر أغسطس الجاري في مدينة طرابلس .

وتأتي هذه الاستعدادات تحت إشراف لجنة المنتخبات في الاتحاد الليبي للكاراتيه واستضافة الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي.

وقال مدرب منتخب المنطقة الشرقية علي بوغالية إن التجمع انطلق في منتصف شهر يوليو تحت إشراف المدرب مسعود العبيدي و بشير فشتول .

وأضاف بوغالية لـ”أخبار ليبيا24″ أن عدد اللاعبين في هذا التجمع بلغ 19 رياضي من مدينة بنغازي وقمينس وسلوق والبيضاء .

يشار إلى أن التدريبات تتواصل على مدار 3 أيام في الأسبوع في صالة الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي .