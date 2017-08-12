أخبار ليبيا24- خاص

استعرض رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس اللجنة المشكلة لمعاينة المعهد العالي للنفط في بلدية طبرق شعبان قاسم آغا العوائق التي تواجه استئناف العمل بالمقر بشكل عام.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الخميس مدى إمكانية الاستفادة من المعهد بوضعه الحالي، فضلا عن رؤية اللجنة بشأن استغلال بعض المباني القائمة بموقع المعهد الحالي وذلك بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها ، ودراسة أهم المقترحات والبدائل المطروحة بالخصوص .

وأكد صنع الله على حرص المؤسسة الوطنية للنفط على دعم وتنمية كافة المراكز والمعاهد النفطية ، وسعيها من أجل عودة المعهد لسابق عهده في أسرع وقت ممكن .