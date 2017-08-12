أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد حسن بالتمر إن قرار التعيينات الذي أصدره النائب الثاني لمصلحة الأحوال المدنية في المنطقة الشرقية سابقا المهندس راشد السعيطي ستشكل له لجنة للنظر فيه وإعادة تقييمه ودراسته.

وأضاف بالتمر أنه سيتم وضع الحلول الصحيحة له ويتم مخاطبة وزارة المالية لضم ما يتبقى بعد التدقيق والتمحيص من قبل اللجنة.

وأشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى أن عدد المتعينين كبير جدا والدولة وضعها الاقتصادي غير مستقر والإجراء الذي قام به السعيطي غير قانوني.

وأفاد بالتمر أن والقرار 831 أغلق في الإدارة العامة وتم إحالته للميزانية بعدد 12 ألف موظف وحتى اللحظة لم يتم سداد مستحقاتهم وتم إضافة 10 آلاف موظف لهذا القرار من قبل النائب الثاني بتاريخ رجعي.

يشار إلى أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد حسن بالتمر أصدر القرار رقم (105) بشأن إلغاء صفة النائب الثاني لرئيس مصلحة الأحوال المدنية.

وكان رئيس المصلحة قد أكد إنه جرى توحيد إدارة المصلحة وإعادة هيكلتها في كافة ربوع ليبيا، وأن مصلحة الأحوال المدنية تحافظ على الهوية الليبية، وتخدم كل الليبيين، وأنها بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية.