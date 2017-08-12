أخبار ليبيا24- خاص

نظمت الفعاليات الرياضية في بنغازي وإدارة نادي النصر حفل تأبين لفقيد الرياضة الليبية لاعب كرة اليد والرئيس الأسبق للمنتخب الليبي ونادي النصر المرحوم مصطفى بوقرين .

وحضر التأبين الذي أقيم في منزل الراحل بمدينة بنغازي مندوبو عدد من الأندية من بنغازي إضافة إلى مندوب من الاتحاد الفرعي لكرة اليد في البيضاء ومندوب من نادي الأخضر و رابطة مشجعي النصر ورابطة قدامي الرياضيين . .

وشهد التأبين كلمات لأندية النصر والهلال والأخضر والاتحاد الفرعي البيضاء والاتحاد الفرعي بنغازي و مندوب من مفوضية المجتمع المدني.

ويعتبر بوقرين أحد أهم الأسماء البارزة في الرياضة الليبية ، حيث لعب لسنوات طويلة بفريق النصر لكرة اليد كما شغل العديد من المناصب في إدارة النادي أهمها رئيساً للنادي عامي97 – 98 وعمل لسنوات عدة بالاتحاد الليبي لكرة اليد كما شغل مهمة مدير إدارة المنتخبات ونائب رئيس الاتحاد الليبي للعبة، إضافة إلى عمله الأساسي في إدارة المشروعات بقطاعي الصحة والشباب والرياضة.