قالت الناشطة الحقوقية خديجة الورفلي انتقدنا أداء البعثة الأممية في ليبيا لعدم التزامها الحياد والموضوعية وعدم صحة تقاريرها التي تصدرها عن ليبيا وعدم تواجدها على الأرض الليبية لاسيما بنغازي.

وأضافت الورفلي خلال اللقاء الخميس مع المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة ضمن ناشطات من مدينة بنغازي أنها انتقدت صراحة البعثة بعدم اختيارها لموظفيها وممثليها عن ليبيا وفق الكفاءة والتخصص والتواجد بالميدان والتواصل مع الشارع الليبي والاستماع لصوته.

وتتابع الناشطة “تحدثنا كذلك عن الكثير من القضايا كالألغام والنازحين وانقسام البلاد وانتشار الأسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان وأزمات بنغازي المتفاقمة ودعم الجيش الليبي والجرحى وحرب بنغازي ضد الإرهاب”.

وأشارت الورفلي إلى أن إحدى المحاميات قدمت مبادرة أعدها مجموعة من الأساتذة لحل الأزمة في ليبيا.

يشار إلى أن المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة زار مدينة بنغازي والتقى بعميد البلدية وعدد من النشطاء والحقوقيين في المدينة فضلا عن زيارته لجامعة بنغازي.