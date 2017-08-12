أخبار ليبيا24- خاص

تمكن قسم التحريات العامة بنغازي من ضبط شخص مشتبه به وبحوزته كمية من الخمور المستوردة وأوراق ومستندات رسمية “مزورة”.

وقال الضابط في قسم التحريات العامة بنغازي مجدي العرفيإ نه وردت المعلومات عبر مصادرنا الخاصة وأفادت بشروع شخص ما في جلبه لخمور مستوردة وبيعها وهو في الوقت نفسه يمتهن التزوير الذي يستهدف به أوراقا رسمية بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من الكسب المادي.

وأضاف العرفي أنه تم تكليف عناصر التحريات بالتحري وجمع المعلومات أكثر حيث أسفرت تحرياتنا عن أن الشخص المقصود بالتحري يتحفظ على الخمور والأوراق وبعضا من الأختام المزورة داخل منزله في منطقة عشوائية في مدخل بنغازي.

وأشار إلى أنه على الفور تم تفريغ المعلومات بمحضر تحري والحصول على أذن النيابة العامة بتفتيش المنزل بعد اقتناع السلطة القضائية بجدية التحريات المباشرة ، ثم أستعقب ذلك تجهيز قوة بالسلاح ومايلزم والتوجه للمكان المقصود.

وأوضح الضابط أنه تم ضبط المشتبه به بعدد(83) زجاجة من الخمور المستوردة نوع (فوتكا) وعدد(13) بطاقات إقامة لأجانب مختومة وجاهزة لإدراج البيات والتوقيع مما تأكدت معه شكوكنا في تزوير هذه الإقامات.

وأفاد العرفي أنه ضبط أيضا مع المشتبه به عددا من تأشيرات الخروج والعودة وإقامات يشتبه بأنها مصرية الأصل حيث يباشر بتزويرها عن الحكومة المصرية .

وذكر أن المتهم اعترف بما نسب إليه كما اعترف عن تواطؤ ضباطا من فرع جوازات بنغازي بشروعهم في استغلال المهنة مقابل تحقيق الكسب المادي واعترف عن شخص آخر يعمل على جلب العمالة بطريقة غير شرعية ووضع إقامات مزورة لهذه العمالة بالتنسيق مع ضابط برتبة(نقيب) ويسهم معه في ذلك ضابطا آخر برتبة(ملازم).

وأكد أنه جاء في اعترافاته أن هذه الشبكة تباشر هذا الجرم برعاية ضابط آخر وهو أيضا بمصلحة الجوازات رتبته (عقيد).

وتابع العرفي أن أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة والتي أمرت بدورها بضبط وإحضار المذكورين وعلى الفور باشرت عناصرنا بضبط ما أمكن ضبطه ومنهم الملازم والمدعو(أ . ش) كما تم إعداد كمين للإيقاع بشخص مصري الجنسية قد بوشر بتزوير إقامته بمعرفة المذكورين ولازال البحث جاري عن البقية .