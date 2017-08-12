أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية أن تزويدات الشركة العامة للكهرباء من وقودي الديزل والزيت الثقيل تسير بنفس الوتيرة السابقة.

وأضافت الشركة في بيان لها أنه لايوجد أي خلل بالتزويد من مستودعات الشركة، وأن ما ورد في بعض المواقع الإعلامية ليس له أساس من الصحة.

وأشارت الشركة بأن تزويدات الشركة العامة للكهرباء من وقودي الديزل والزيت الثقيل خلال التواريخ 7 – 8 – 9 أغسطس الجاري كالتالي :

7 أغسطس المنتج وقود ديزل 2.536 مليون لتر ،المنتج زيت ثقيل 760ألف لتر

8 أغسطس المنتج وقود ديزل 1.690 مليون لتر ، المنتج زيت ثقيل 942 ألف لتر

9 أغسطس المنتج وقود ديزل 2.099 مليون لتر ،المنتج زيت ثقيل 826 ألف لتر.