أخبار ليبيا24- خاص

فقد فريق الأنوار نتيجة المباراة الودية التي جمعته بمستضيفة فريق الصداقة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين الخميس في ملعب نادي الصداقة في مدينة شحات .

وقال المتحدث الرسمي لنادي الصداقة فراس الفويرس في تصريحات إعلامية إن فريق الصداقة سجل هدفة الأول في الدقيقة 62 بهدف المهاجم الشاب محمد الشريف وعدل الأنوار عن طريق المهاجم محمد المريمي في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

وأوضح الفويرس لموقع كووورة أن هدف الفوز للصداقة جاء في الدقيقة 73 عبر الشاب محمد الشريف ويأتي هذا اللقاء الودي ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق المسابقات الليبية.

ويلعب الأنوار في الدوري الممتاز ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة الأهلي بنغازي والهلال والتعاون ودارنس والقرضابية والنجمة .

وسيلعب الأنوار أولى مبارياته في المسابقة حين يحل ضيف على القرضابية بسبها في 20 من أغسطس الجاري .