أخبار ليبيا24- خاص

حذرت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من نشر أسماء وصور ومعلومات حول علاقة بعض الأشخاص بالإرهاب.

وذكر مكتب إعلام الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة أن معظم هذه البلاغات على بعض المواطنين”كيــدية” حيث لا تربطهم أية علاقة بالجماعات المتطرفة خصوصاً في مدينة درنة.

وشدد المكتب الإعلامي على أنه يمنع منعا باتا نشر أية معلومات تخص أي إرهابيين عبر صفحات التواصل، داعية كل من لديه أية معلومات التواصل معهم كجهة اختصاص ويمنع نشرها نهائياً.

وأكد مكتب إعلام الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب أن من يقوم بنشر معلومات سيعتبر يعمل للطرف الآخر وسيتم استدعاءه ومساءلته قانونياً لافتا إلى أن انتشارها الكبير يرجع بالضرر على المواطنين.