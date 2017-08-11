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في العديد من الدول الأوروبية، معظم المقاتلين الجهاديين الأجانب هم مجرمون سابقون، و داعش يجندون بقوة بين السجناء وكذلك بين المدانين السابقين في الخارج، والعصابات الإجرامية والجهاديون يجندون من نفس المجموعة من الناس، وكلاهما يحتاج إلى أعضاء لديهم مهارات مفيدة من تجربة البنادق والاستعداد للعنف من القدرة على الفرار من كشف الشرطة.

وقالت المحلل لدى جمعية هنري جاكسون إيما ويب – وهي منظمة بحثية مقرها لندن – إن صلة الجريمة تزيد من التحديات التي تواجه جهود نزع التطرف.

وأضافت ويب أن الماضي الجنائي لمجندي داعش يساعد على تعزيز الروابط بين أعضاء الصداقة والإجرام يعزز كل منهما الآخر، مشيرة إلى أن الجانب الاجتماعي هو شيء يمكن أن يكون له حقا تأثير قوي ليس فقط في رسمها إلى التطرف ولكن أيضا الاحتفاظ بها هناك.

وتابعت “نحن نرى خلفيات إجرامية ممثلة في إحصاءات الإرهاب في المملكة المتحدة ونرى أنها واسعة جدا في جميع أنحاء أوروبا”، مستشهدة بشبكة بروكسل وراء هجمات باريس المنسقة في نوفمبر 2015 “مع هجمات باريس”.

وأوضحت المحلل في الجميعة “نرى مجموعة من الناس الذين كانوا أصدقاء لفترة طويلة، وأنها تتقدم معا من خلال الإجرام إلى التطرف، ربما من خلال التطرف في السجون ورابطة الثقة تجعل هذه الشبكات فعالة جدا “.

وتقول ويب إن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية “داعش” “يستخدم الإجرام لتمويل النشاط المتطرف”، موضحة أن 40 في المئة من المؤامرات الإرهابية في أوروبا تمول جزئيا على الأقل من خلال “الجريمة الصغيرة”، بما في ذلك تعاطي المخدرات والسرقة والسطو وبيع السلع المقلدة والاحتيال على القروض، والسطو.

ومن جهته يقول المدعي العام البريطاني السابق نازير أفضال “إن سرد داعش – وهو أبسط من تنظيم القاعدة – يبدو مناسبا تماما لتجنيد المجرمين”. وأضاف أفضال “لا يتناسق المجندون في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الإرهابية عن الاستمالة بشخص ما للانضمام إلى جماعة الجريمة المنظمة أو عصابة الشوارع، إنه ينطوي على التلاعب بأكثر الفئات ضعفا”.

كما أشار تقرير بارز أصدره المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي في كلية الملك بجامعة لندن في العام الماضي إلى أن “السرد الجهادي – كما عبرت عنه الدولة الإسلامية – يتناسب بشكل مدهش مع الاحتياجات والرغبات الشخصية المجرمين، وأنه يمكن استخدامها للحد من ترخيص المشاركة المستمرة في الجريمة وكذلك “.

ولفت المجلس أيضا إلى أن المجرمين لديهم مهارات مفيدة لتنظيم الدولة الإسلامية بقدرتهم على تأمين الأسلحة.

وقال المركز: “لم يتم دمج المنظمات الإجرامية مع تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الجهادية الأخرى، ولكن هناك اندماج جزئي للشبكات الاجتماعية والبيئات والأوساط”، مشيرًا إلى أنه من 79 ملفا شخصيا) كانت قد سجنت قبل تطرفها، حيث تتراوح الأحكام من شهر إلى أكثر من 10 سنوات، وكان ربع الذين أمضوا وقتا في السجن متطرفين أثناء احتجازهم. وتظهر دراسات أخرى في أوروبا أن معظم المقاتلين الجهاديين الأجانب هم مجرمون سابقون.