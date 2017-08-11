أخبار ليبيا 24

ليس كل النساء المنضمات إلى داعش هن مشاريع “عرائس جهادية وذلك بحسب ما نشرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية.

فقد نقلت الصحيفة بحثا أجراه المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن يؤكد أن “تنظيم داعش الإرهابي يغري الفتيات والنساء بنسخة ملتوية من “تمكين المرأة”.

اللافت أن البحث قال أن استخدام مصطلح “العروس الجهادية” لوصف عضوات داعش من النساء كان مختزلًا وأن بعض النساء رأين في داعش مصدرًا لـ”التمكين” رغم أسلوب التنظيم في إخضاع المرأة والعنف في تطبيق الشريعة و قتلهم الازيديات.

وقال بعض الأشخاص ممن أجري معدو البحث معهم لقاءات، إن النساء اللاتي انضممن إلى داعش أردن البحث عن هوية جديدة لأنفسهن.

وتعتبر النساء البريطانيات من بين أبرز القائمات على الدعاية الإلكترونية للتنظيم، ومن أشهرهن “الأرملة البيضاء” سالي جونز التي أفادت تقارير بمحاولتها الفرار من الرقة،وكذلك خديجة داري الطالبة الإسكتلندية السابقة التي تخضع لعقوبات دولية بسبب دورها في تجنيد المقاتلين عبر الإنترنت.

فيما أفادت بعض زوجات ارهابيي داعش في مدينة الرقة السورية واللواتي قبض عليهن من قبل قوات سوريا الديمقراطية بعدما انطلقت معركة تحرير الرقة التي تهدف إلى طرد تنظيم داعش من معقله في الشمال السوري, إنهن يشعرن بالندم بعد انضمامهن إلى تنظيم داعش الارهابي.

الزوجات المقبوض عليهن قُلن إنهن شعرن بالخطر بعدما بدأت عملية تحرير الرقة فقمن باللجوء إلى مهربين من أجل الفرار إلى تركيا، لكن المهربين سلموهن إلى قوات سوريا الديمقراطية وانتهى بهن الأمر إلى الإقامة في إحدى المخيمات شمال الرقة.

وقد شهد العام الماضي قيام إحدى زوجات إرهابيي داعش في مدينة سرت الليبية بالكشف عن ممارسات داعش حتى مع المتعاطفين معه من داخل سرت وبخاصة النساء منهن.

وكشفت تلك الامرأة ان تنظيم داعش الغرهابي كان دائما يتكتم عل قتل مسلحيه بالإضافة إلى الترهيب الذي يستعمله لتهديد كل من يحاول الهرب أو الانشقاق عن صفوفه وخصوصا زوجات الدواعش.

وأضافت أن داعش طالما إستغل النساء والأطفال ويستعملهن كدروع بشرية.