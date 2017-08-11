أخبار ليبيا 24 – خاص

قام مدير أدارة شؤون المحلات ببلدية بنغازي بزيارة ميدانية للمركز الصحي القوارشة رفقة رئيس المجلس المحلى القوارشة إبراهيم الفارسي، ومدير الوحدة الصحية الفعكات وعدد من أعيان منطقة القوارشة .

واطلع الحضور على أعمال الصيانة لمركز الصحي القوراشة الذي تم انجاز أعمال الصيانة به بشكل كامل.

وفى هذا الصدد، ناشد رئيس المجلس المحلى القوراشة وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة بسرعة استلام المركز الصحي القوراشة وتوفير المعدات الطبية وتكليف أطقم طبية باعتبار هذا المركز الصحي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين بمنطقة القوراشة وما حولها .

وفى السياق ذاته، قاموا بجولة ميدانية لعيادة الفعكات التي لازالت تحت الصيانة .

تجدر الإشارة إلى أن أعمال الصيانة هذه تحت إشراف ومتابعة مكتب المشروعات بلدية بنغازي .