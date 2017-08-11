أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت جمعية الهلال الأحمر الليبي بمدينة الكفرة أمس الخميس دورة تدريبية مرفقة بورشة عمل عن الحروق والاخلاء والنزيف والإسعافات المهمة في العمل والحياة العامة.

واستهدفت الدورة التدريبية عدة افراد من جهاز الهجرة وجهاز الحرس البلدي وهيئة السلامة الوطنية والأندية الرياضية بالكفرة وبعض المتطوعين من الجمعية .

واستمرت الدورة لمدة ثلاثة ايام متوالية بمدربين محالين من الجمعية .

وفي ختام الدورة القى مدير الفرع حمد الشائب عدة كلمات وعد خلالها بإقامة عدة دورات موسعة في مدينة الكفرة، وقدمت شهادات المشاركة لحاضرين الدورة على أمل الاستفادة والإفادة في حياتهم العملية .