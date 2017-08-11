أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد فريق الكرة الطائرة لفئة الاواسط بنادي النصر للسفر للعاصمة طرابلس للمشاركة في نهائيات بطولة ليبيا للعبة والتي ستنطلق بطرابلس اليوم الجمعة.

وقال إداري الفريق اسامة الورفلي – إن الفريق يستعد بشكل جيد للنهائيات موضحاً لاخبار ليبيا 24 أن الاستعدادات متواصلة منذ أكثر من شهرين على فترتين صباحية ومسائية وأشار أن البطولة خاصة بمواليد 98-99 إلا أن فريق النصر سيشرك لاعبين من مواليد 99-2000 لان هذا الفريق يتم اعداده للمستقبل وليكون داعم للفريق الأول بالنادي حسب وصفة .

كما قدم الورفلي شكرة لمجلس إدارة نادي النصر وخص بالذكر رئيس مجلس الإدارة المكلف أسامة بوزيد على مايقدمه من تسهيلات للفريق .

وتنطلق مباريات البطولة اليوم بالعاصمة طرابلس وتتواصل الى يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة فرق الأهلي طرابلس والاشعاع و السويحلي والترسانة والمروج والنصر .