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قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري إن القوات المسلحة غير معنية بالموافقة على قبول أو رفض مسودة مشروع الدستور لأنها أمر يتعلق برأي الشعب الليبي .

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أسبوعي عقده الأربعاء في بنغازي أنه ولأول مرة لم يتضمن الدستور النشيد أو العلم الليبي، مشيراً إلى أنه إذا تم إقرار الدستور الحالي فستكون الدولة بلا نشيد وطني وبلا علم إلا أنه أكد بأن هذه الملاحظة هي ملاحظته الشخصية ولا تمثل موقف القيادة العامة .

وعلى الصعيد الأمني، أعلن المسماري ضبط أوراق وبطاقات هوية شخصية مزورة، لبعض الأشخاص ينتحلون صفة ضباط بالقوات المسلحة العربية الليبية ويمتهنون التهريب بعد أن تمكنوا من الحصول على تأشيرات و وثائق ثبوتية ليبية مزورة .