أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلق قسم مرور والتراخيص بمديرية أمن شحات بالاشتراك مع كافة الأجهزة الأمنية بالبلدية حملة توعوية بشأن مخاطر السرعة .

وقال الناطق باسم المديرية الملازم حسن بو اكريم – إن الحملة انطلقت يوم الأربعاءـ لافتاً إلى أنها تم توزيع مطويات توعوية على المواطنين لتوعيتهم من مخاطر السرعة والقيادة دون حزام الأمن ومن دون رخصة قيادة .

وبحسب بو اكريم فإن قسم مرور والتراخيص بمديرية يطالب السادة المواطنين تسجيل مركباتهم وإزالة الزجاج المعتم واحترام السائقين الآخرين على الطريق العام .

يشار إلى أن مناطق الجبل الأخضر تشهد ارتفاع كبير في تسجيل حوادث السير في الفترة الأخيرة