أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وكيل ديوان بلدية طبرق عبدالله أسحام خلال تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ الحكومة الليبية المؤقتة بدعم البلديات ودعم خاص لبلدية طبرق التي تعاني الكثير من الأزمات.

وأوضح أسحام أن رصيد البلدية الموجود في المصارف لا يتجاوز الـ 850 دينار وهو بالبند الثاني .

وأفاد أن هذا الرصيد الحالي لبلدية بها أكثر من 350 ألف مواطن ولو تم توزيع هذا المبلغ لكانت حصة الفرد دراهم معدودة .

وأشار إلى أن بلدية طبرق تفتقر للكثير من المشاريع وتمر بأزمات خانقة تعيق المواطن يومياً أبرزها نقص المياه لتهالك محطة التحلية الوحيدة وعدم توفر المواد الكيميائية لها وعدم وجود مكب رئيسي للقمامة وفيضان المياه السوداء لتعطل محطات الرفع كذلك تهالك الطرق الرئيسية.

وأكد وكيل ديوان البلدية أن هنالك الكثير من المشاريع متوقفة ومتعثرة وتسعى البلدية منذ انتخابها منذ ثلاث سنوات لتذليل الصعاب أمام المواطن في المدينة .

وأوضح أنهم داخل كادر وظيفي من المتعينين والمنتدبين والمتعاونين لا يتقاضون مرتبات أو منح بسبب عدم توفر الميزانية من الدولة .

وذكر أسحام أنهم استلموا مبلغ 2 مليون من حكومة الوفاق وبهذا المبلغ تم رصف وصيانة أهم الطرق في المدينة ومايتبقى في حساب البلدية هي أمانات لأصحاب الشركات حتى يتم الانتهاء من هذه المشاريع .

ولفت إلى أنه حتى السيارات لاتتوفر لدى عميد البلدية ولا للأعضاء ولا للوكيل ولا لمدراء الإدارات، مشيرًا إلى أنهم يعتبرون هذا الأمر غير مهم والأهم هو تقديم الخدمة اليومية للمواطن.

وأكد أنهم عجزوا عن الحصول على الإيرادات المحلية التي نص عليها القانون رقم 59 بسبب عدم التعاون من المسؤولين داخل نطاق البلدية مثل الميناء والجمارك وغيرها من الجهات العامة .

وأوضح أسحام أنه لديهم خطط جاهزة ومشاريع استراتيجية لاتحتاج إلا للتنفيذ وتوفير الميزانيات كما أن البلدية لديها الكفاءات والخبرات .

وقال وكيل الديوان “الدعم الذي وصل لبعض البلديات ولبعض الفروع أكثر من المبلغ الذي قدمته لنا الحكومة المؤقتة والذي لايزيد عن 400 ألف دينار قدمت لنا خلال الثلاث سنوات” .