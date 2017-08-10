أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي نحن على استعداد لمساعدة مستشفى الوحدة في درنة بتوفير اسطوانات الأكسجين والأدوية حسب المتوفر لدينا

وأضاف الجالي لـ”اخبار ليبيا24″ أنه في حال وصول الاسطوانات الفارغة من درنة نحن مستعدين لتعويضهم بالاسطوانات المضغوطة بالأكسجين .

وأكد الجالي حتى في حال نقص الأدوية والتي تكون متوفرة لدينا سوف نقوم بإرسالها لهم لو توفرت وسيلة النقل من درنة والتي نضمن وصولها للمرضى.

وأكد مدير المركز أن هذه ظروف إنسانية نعرفها جيداً في المجال الطبي ونعرف مايحدث عندما تنقص في المستشفى .

وواصل مدير المركز حديثه “اتصل بي عميد بلدية طبرق الناجي مازق طالباً مني مساعدة مستشفى الوحدة درنة باسطوانات الأكسجين لنقصها الشديد والذي يعرض المرضى للخطر وهو موضوع إنساني من العميد” .

يشار إلى أن الطرق المؤدية إلى مدينة درنة مغلقة منذ أكثر من 10 أيام تسببت في نقص العديد من المواد منها المواد الطبية بالمستشفى.

وكان إغلاق الطريقة من قبل القوات المسلحة نتيجة إسقاط المليشيات الإرهابية في المدينة لطائرة حربية وقتل قائدها والتحفظ على جثمانه. والتي.