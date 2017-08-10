أخبار ليبيا 24 – خاص

انقطعت الكهرباء على النصف الشرقي لمدينة طبرق لمدة يومين بسبب مواطن حاول سرقة الكيبل الرئيسي المغذي لنصف المدينة .

وقال مدير دائرة الجهد المتوسط بطبرق سليمان الخرشوفي – إن رجال الصيانة تحركوا على الفور لمعرفة سبب الإنقطاع المفاجئ للكهرباء فوجدوا منشار يدوي ومفك بجوار الكيبل تركها السارق الذي حاول قطع الكيبل الرئيس المغذي لنصف المدينة.

أستغرب رجال الصيانة لكون الكيبل كان حي ومزود بالكهرباء بحمولة تقدر بـ 30 ألف فولت وهو تيار مرتفع قد تسبب في مقتل السارق أو الإيذاء به والإستحالة من نجاته .

وقام رجال الكهرباء بالبحث عن الجاني حول المنطقة الموجود بها الكيبل لعلهم يعثرون عليه مصاباً لخطورة الأمر ولكن ذلك لم يتحقق، وتم على الفور بإبلاغ البحث الجنائي والمركز الطبي .

وقامت مجموعة الصيانة بإصلاح الكيبل وعودة الكهرباء إلى نصف المدينة وهم يدعون بسلامة السارق الذي عرض حياته للخطر من أجل قطع الكيبل للحصول على مادة النحاس التي قد تكون سبباً في موته وإنهاء حياته .