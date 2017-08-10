أخبار ليبيا24- خاص

جدد لاعب الوسط الدولي فيصل البدري، تعاقده مع ناديه الهلال الليبي، بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين.

وأكد مسؤول الإعلام في نادي الهلال، حاتم العرفي، أن فيصل البدري بات لاعباً في صفوف الهلال، موضحاً أن تفاصيل العقد لم يعلن عنها بعد.

وكانت الكثير من الأخبار، قد أشارت إلى قرب انتقال فيصل البدري، لأحد أندية العاصمة الليبية طرابلس، وتلقى لاعب وسط الهلال، العديد من العروض المحلية، أبرزها من نادي الاتحاد.

ويعتبر فيصل البدري (27 عاما)، من أبرز لاعبي ليبيا، وسبق وأن تلقى عدة عروض من أندية عربية، كما خاض فترة تجريبية مع فريق روستوف الروسي.