أخبار ليبيا24- خاص

عقد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الخميس لقاءات مغلقة في بنغازي في زيارة هي الأولى له للمدينة بعد توليه مهام منصبه.

وأجرى المبعوث الدولي زيارة إلى جامعة بنغازي التي تعرضت إلى دمار كبير جراء المواجهات بين القوات المسلحة ومسلحي داعش ومجلس شورى ثوار بنغازي.

وقال عميد جامعة بنغازي مرعي المغربي خلال ترحيبه بالمبعوث الأممي إن بنغازي هي مدينة الثقافة في ليبيا، مشيرًا إلى أنه رغم مشاغل سلامة إلا أنه كان مصرا على زيارة بنغازي وجامعتها.

وقال المغربي إن بنغازي تحتضن أطياف المجتمع الليبي والأجانب، لافتا إلة أنه يبذل جهودا هو والعاملون في الأمم المتحدة، حيث أنه أتى اليوم للاستماع لآراء الطلاب.

ومن جهته، قال المبعوث الأممي في كلمة للصحفيين من داخل مجمع الكليات الطبية في جامعة بنغازي إنه سعيد بزيارة بنغازي التي كان مصرا على زيارتها قبل اكتمال الأسبوع الأول من فترة عمله في منصبه، إضافة إلى زيارة الجامعة في بداية زيارته إلى المدينة.

وأضاف سلامة خلال كلمته “أشكر عميد بلدية بنغازي وكل أهالي المدينة على اللقاء الطيب الذي جمعه بعدد من الشخصيات”.

وتابع المبعوث الأممي “رأيت الدمار من مطار بنينا إلى جامعة بنغازي وعاينت الدمار الذي شهدته جامعة بنغازي الجميلة، التي قامت بتخريج أهم وأكبر وأشهر أعضاء النخبة الليبية”.

وأضاف بالقول “كنت مصدوما من الدمار الذي شاهدته في المدينة ولكن رغم كل هذا الدمار فإني متفائل بالشباب لأنه يعتقد أن السلاح يدمر البناء ولكنه لا يمنع الناس من بناء مستقبلهم”.

وأكد سلامة أنه سيعمل بتواضع إلى جانب جميع الليبيين للوصول إلى مستقبل أفضل مشيرا إلى أن ليبيا تمتلك عددا كبيرا من الموارد البشرية والمادية والأراضي الشاسعة التي تؤهلها لبناء نهضة في البلاد.

وواصل حديثه “إذا أراد الليبيون بناء مستقبلهم وقرروا ذلك بأنفسهم سيجدونني لا بديلا عنهم ولا في مكانهم وإنما إلى جانبهم وفي خدمتهم”.

يشار إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة وصل إلى مطار بنينا اليوم الخميس لبحث فك جمود المفاوضات والتوصل لاتفاق يسمح بإحلال الاستقرار في البلاد حيث عقد فور وصوله اجتماعا مغلقا مع عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار في مطار بنينا الدولي.