أخبار ليبيا 24

رصدت تقارير إعلامية عديدة محاولة عناصر تابعين لتنظيم داعش لملمة صفوفه ومحاولة خلق موطئ قدم في على الأراضي الليبية بعد خسائرة في كل من العراق وسوريا.

فقد رصدت “شبكة فوكس نيوز” في تقرير لها تراجع تنظيم داعش الإرهابي في كل من سوريا والعراق، ومحاولته تجميع نفسه مرة أخرى في ليبيا التي طرد فيها من مدينتي سرت وبنغازي .

ونقلت الشبكة عن محللين وخبراء قولهم: “بينما يخسر تنظيم داعش أرضه في العراق وسوريا فإنه يستفيد بشكل متزايد من الفوضى في ليبيا، ليتخذ من هذا البلد نقطة انطلاق له”.

وتحاول جيوب داعش الضعيفة التي فقدت حاضنتها الإجتماعية أن تعيد تجميع صفوفها وتجند عناصر في المناطق القريبة من مدينة صبراته القريبة من الحدود التونسية بعد سقوط سرت عاصمة “الخلافة المزعومة” في ليبيا العام الماضي.

واستشهدت الشبكة الأمريكية بتصريح للعقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي الوطني قال فيه أن قوات تنظيم داعش الإرهابي انتقلت من مواقعها شرق ليبيا قرب الحدود المصرية إلى الغرب قرب الحدود التونسية.

كما نقلت الشبكة تصريحات الناطق باسم قوات “البنيان المرصوص” محمد الغصري التي أكد فيها الأسبوع الماضي رصدد تحركات عناصر من داعش جنوب مدينة سرت”.

الغصري أضاف إن تلك المجموعات تحاول أن تلملم نفسها وتحاول أن تخترق قواتهم من الجهة الجنوبية”.

وشدد المسؤول العسكري في قوات البنيان على الإستعداد لمواجهة هذه القوات قائلا “ونحن لدينا القدرة والعزيمة لدحر هذه المجموعات والقضاء عليها مثلما هزمناهم في سرت”.

ولا تبدو محاولات تنظيم داعش خلق موطئ قدم جديد في ليبيا مهمة سهلة بعد فشل عناصر تابعين له في الإختباء داخل مدينة سبها”.

إذ قال آمر الكتيبة 160 مشاة العقيد محمود الشريف الهاشمي في تصريحات اعلامية إنه تم القبض على 7 عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة سبها جنوب ليبيا.

وبين العقيد الهاشمي أن “العناصر الإرهابية تنتمي لجنسيات مختلفة -مصريين وتونسيين وجزائريين”.

وتابع الضابط أن “هذه العناصر الإرهابية السبعة كانت من المشاركين في الهجوم على معسكر الصاعقة في مدينة بنغازي، كما كانت مشاركة في مجزرة قاعدة براك الشاطئ الأشهر الماضية”.