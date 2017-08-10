أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت بلدية طبرق، اليوم الأربعاء، ملتقى الشفافية لعرض الميزانيات والخطط والأولويات لبلدية طبرق تحت شعار ” المشاركة الفعالة للمواطن في الحكم المحلي من أجل الحوكمة الرشيدة بقاعة الإجتماعات بفندق دار السلام.

وذكر مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ببلدية طبرق صلاح معيوف- أن الملتقى ناقش العديد من المشاريع وعرض الميزانيات بالبلدية وتضمن العديد من حلقات النقاش والتي شارك فيها المواطن مع البلدية لوضع الحلول أمام العراقيل التي تواجه المجلس البلدي.

وأضاف معيوف أن هذا الملتقى يعتبر الأول الذي تقيمه البلدية وتكون بلدية طبرق من أولى البلديات التي تشارك المواطن في وضع الحلول للمختنقات التي تواجه البلدية بكل شفافية .

وتابع ” أن مدير إدارة الجودة قدم عرضاً مرئياً للمشاريع المستهدفة من المجلس البلدي وعرض المشاريع التي نفذت عن طريق مكتب المشروعات في غياب الميزانية”.

وحضر الملتقى عميد البلدية الناجي مازق وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات وعدد من مدراء الإدارات، بالإضافة إلى عدد من الموظفين والموظفات ونشطاء المجتمع المدني وعدد من الجمعيات النشطة بالمدينة .