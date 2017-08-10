أخبار ليبيا 24 – خاص

اقيم في مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “الدستور بين الرفض والقبول” لمناقشة واستعراض مسودة الدستور الليبي، نظمتها المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة.

واستعرضت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام بحيح خلال ورشة العمل نصوص عدد من مواد الدستور التي ترى فيها بعض القصور.

وقالت ابحيح – أن هذه الورشة تعتبر الأولى التي تستعرض توضيح لمواد مسودة الدستور التي تم تسليمها لبرلمان، داعيا إلى ضرورة القيام ببرامج توعية للمواطنين بخصوص الدستور.

وتستمر ورشة العمل لمدة يومين، تضمنت نقاش مفتوح لتوضيح عدد من مواد الدستور التي تبدوا غير واضحة للحضور.