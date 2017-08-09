أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت سعدة محمود، طبيبة بقسم التعقيم بمركز بنغازي الطبي، إن 28 طبيب وطبيبة داخل قسم التعقيم يعملون بدون عقود مباشرة.

وأضافت محمود: “نحن نعمل داخل هذا القسم منذ ما يقارب العام بدون عقود مباشرة، بدأنا العمل قبل تحرير بنغازي وكان عملنا لله وللوطن، ولا يهم لدينا إن تم توقيع عقودنا أو لا، ولكن بعد تحرير بنغازي من المفترض أن ينظروا في أمرنا خاصة من الإدارة العليا”.

ولفتت إلى أنه بعد مراجعتهم للإدارة تم إحالتهم إلى اللجنة المكلفة بالمركز لكونها أهل الاختصاص، حيثُ أكد لهم مدير الشؤون الإدارية بالمركز مرعي الفسي توقيع ورقة المباشرة لهؤلاء الأطباء.

وتساءلت الطبيبة عن كيفية توقيع ورقة المباشرة بدون رقم إشاري، مؤكدةً علي مطلبهم بحقوقهم المالية وتوقيع العقود بالرقم الإشاري.