أخبار ليبيا 24 – خاص

سلم أحد المواطنين أمس الثلاثاء، سلاح نوع “14.5” فردي ومخزن وقاعدة وكرسي متحرك مع صندوق ذخيرة، إلى مديرية أمن المرج.

وجرت عملية الاستلام والتسليم، في قسم العلاقات والتعاون والإعلام الأمني بالمديرية، وذلك من قبل المساعد للشؤون العامة في مديرية أمن المرج العقيد إدريس عيسي محمد ورئيس قسم العلاقات والتعاون والإعلام الأمني النقيب أحمد محمد ضوء.

وذكر العقيد ادريس عيسي محمد، أنهم قاموا بتسليم السلاح إلي رئيس قسم الانضباط والنجدة الرائد أشرف الدباشة الذي شكر المواطن علي هذه المبادرة، وأكد أنه يجب علي جميع المواطنين تسليم ما لديهم من أسلحة لاستقرار الأمن والأمان لاستخدامه السلاح في أماكنه الصحيحة.

وكانت مديرية أمن المرج قد أعلنت في وقت سابق أنها مستعدة في أي وقت لاستلام السلاح لمن يرغب في تسليم أي نوع من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمتفجرات بجميع أنواعها بشكل رسمي.

وحثت المديرية، المواطنين على تسليم الأسلحة والذخائر المخزنة في البيوت لأنها تشكل خطر على ساكني هذه البيوت لطريقة التخزين السيئة وتفادي الأخطار الناتجة عن هذه الأسلحة والذخائر والمتفجرات داخل البيوت.