أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت مديرية الأمن ببلدية جردس العبيد، بتأبين العقيد فرج المنشاوي العبيدي الذي وافاه الأجل، إثر حادث سير اليم هو وخمسة من أفراد أسرته.

وأقيم التأبين، بحضور العديد من ضباط وضباط صف وجنود من مديريات الأمن والدعم المركزي والشرطة القضائية وشخصيات من مدن البطنان والجبل الأخضر والواحات وبنغازي والمرج وعدد غفير من المواطنين.

وأثنى الحضور في كلماتهم على الفقيد في نزاهته وتفانيه وإخلاصه طيلة فترة عمله بالشرطة.

وخلال التأبين، نفت قبيلة العبيد، الأخبار المتداولة بوسائل الإعلام المتعلقة باغتيال العقيد فرج المنشاوي من قبل جهة بعينها وتؤكد بأن الفقيد توفى اثر حادث سير قضاء وقدر وأنه كان قلباً وقالباً مع القوات المسلحة الليبية وقيادتها المتمثلة بالمشير خليفة حقتر.

هذا وقام المساعد للشؤون الأمنية بمديرية أمن المرج العقيد الغرياني بوشناف ومساعد الشؤون العامة العقيد إدريس عيسي محمد ورئيس قسم التفتيش والمتابعة العقيد جمعه الزاوي ومكتب الإعلام الأمني وعدد من الضباط وضباط صف والأفراد التابعين للمديرية بتقديم بواجب العزاء في المغفور له العقيد متقاعد فرج المنشاوي.