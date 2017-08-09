أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم الأربعاء، بضخ خمسة مليون لتر من وقود الديزل لمحطة كهرباء السرير الغازية بواقع 250 ألف لتر بالساعة.

ويأتي الضخ من خلال خط الأنابيب الأرضي الواصل بين مستودع السرير النفطي ومحطة الكهرباء الغازية بمنطقة السرير.

وتنتهي عمليات ضخ هذه الكمية والتي بدأت صباح هذا اليوم، على تمام الساعة الخامسة فجراً من يوم الخميس.

يُشار إلى أن هذه العمليات من ضخ وقود الديزل من شركة البريقة لتسويق النفط إلي محطة كهرباء السرير الغازية تأتي إضافة إلى المستهدف اليومي بضخ 1,700,000 لتر من مستودع طبرق.

هذا وقد تم ضخ 2,113,000 لتر من وقود الديزل من منطقة تشغيل طبرق إلى محطة كهرباء شمال بنغازي أمس الثلاثاء، ليكون المجموع الكلي 8,813,000 لتر موزعة فقط بين محطة كهرباء السرير الغازية ومحطة كهرباء شمال بنغازي.