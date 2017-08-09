أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، إيقاف الفيصلي الأردني واستبعاده من المشاركة مدة خمس سنوات في البطولة العربية.

ويأتي ذلك على خلفية أعمال الشغب والاعتداء على الحكم إبراهيم نورالدين من قبل جماهيره ولاعبيه وإدارييه في المباراة النهائية للنسخة الحالية التي جمعته بالترجي الرياضي التونسي وخسرها بنتيجة (3-2) في نهائي البطولة العربية التي جرت على استاد الإسكندرية.

وجاء قرار الاتحاد العربي بعدما اجتمع كما كان متوقعاً ليتخذ قرارات حاسمة وصارمة للرد على الأمور غير الرياضية التي حصلت في ملعب الإسكندرية، حيث حُطمت كراسي الملعب وتعرض الحكم للاعتداء مما أجبره على المغادرة بحماية القوى الأمنية، لكن الأمر الأهم أنه قد يتم حرمان الفيصلي من جائزة البطولة.

من جانب آخر وبشكل عام سيتم إنزال عقوبات مالية وغرامات على اللاعبين ونادي الفيصلي بحسب ما ينص عليه قانون الاتحاد العربي، وقد تتجاوز عشرة آلاف دولار، ومنها دفع 1500 دولار من قبل كل لاعب اعتدى على الحكم، والإيقاف لمدة عام، وإبلاغ الاتحاد الدولي والآسيوي، إضافة لدفع المبلغ ذاته بسبب قذف الحجارة على الحكم، ومبلغ خمسة آلاف دولار لتكسير مقاعد الملعب مع دفع قيمة التصليحات، وتغريمه 1500 دولار بسبب اعتداء أحد الإداريين على الحكم.

وشغلت هذه القضية الشارع المصري خاصة والعربي عامة، فقد عبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تصرف لاعبي الفيصلي تجاه الحكم نور الدين، بغض النظر عن أن الأخير أخطأ حين احتسب هدفاً غير شرعيّ للترجي، بعدما كان لاعبه في موقف متسلل.