أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأت منظومة الجوازات ببلدية أم الرزم اليوم الأربعاء، العمل فعليًا، لأول مرة منذ الحصول على إذن الموافقة عليها عام 2014.

وأوضح رئيس قسم الجوازات أم الرزم ملازم أول أبوبكر الحرير، أن المنظومة بدأت فعليا في العمل وتصوير المواطنين المتحصلين على مواعيد الحجز، وأن هناك عدد محطتي تصوير تستقبل المواطنين يومين في الأسبوع، بحسب تعليمات إدارة الجوازات بالمنطقة الشرقية.

وأضاف الحرير، أنهم بالتنسيق مع الإدارة سوف يعملون على تسريع استخراج الجواز بعد طباعته في بنغازي للحالات المرضية المستعجلة جدا والحجيج هذا العام.

ولفت إلى أن المدة التي يستغرقها استخراج جواز السفر للمواطنين العاديين تقدر بـ 30 يوما أو أكثر إذا لم يكن هناك انقطاع في خدمة الانترنت أو عدم توفر خامة الجواز.