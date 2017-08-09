أخبار ليبيا 24 – خاص

يخسر المنتخب الجزائري المحلي، خدمات خمسة لاعبين في اللقاء الذي سيلعبه أمام منتخبنا الوطني للمحليين لحساب إياب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا للمحليين بكينيا.

وسيغيب عن المقابلة المذكورة كل من عبد الحكيم أمقران وسعدي إسماعيل (وفاق سطيف)، ومحمد بن خماسة (اتحاد الجزائر)، وطارق بوعبطة وتوفيق موساوي (نادي بارادو)، بسبب معاناتهم من إصابات.

وكان المنتخب الوطني قد خسر جهود المهاجم علي البرداح للإصابة.

واستأنف المنتخب الجزائري تحضيراته لمواجهة منتخبنا المحلي أمس الاثنين، بمركز تحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، حيث خضع اللاعبون لتمارين تقوية العضلات وبعدها حصة تدريبية بالملعب للتركيز على الجانبين البدني والتكتيكي.

وسيطير لاعبو المنتخب الجزائري إلى مدينة قسنطينة غدا الأربعاء، بما أن اللقاء سيلعب على ملعب السهدي حملاوي، بينما سيصل المنتخب الوطني بعد غد الخميس.