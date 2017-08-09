أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مسؤول قسم الخزينة بمصرف الأمان فرع المرج أمجد غريدة، إن المصرف سيقوم بتسييل مبلغ ثلاثة مليون دينار لفروع مصارف الجمهورية والسلفيوم والصحاري بالمدينة.

وأوضح غريدة، أن السيولة ستكون بواقع مليون دينار لكل فرع، على أن تسدد القيمة المسيلة على هيئة صكوك مصدقة من قبل إدارة هذه المصارف.

وأضاف غريدة، أن هذه الخطوة تأتي لحل مشكلة السيولة ونقصها بالمصارف التجارية العاملة في مدينة المرج، وسيتم توزيع مبالغ مالية أخرى على بقية المصارف التجارية بالمدينة قبيل عيد الأضحى، للمساهمة في دفع المرتبات لتمكين المواطن من سحب رصيده واستيفاء احتياجات العيد.