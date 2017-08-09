أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد بمركز بنغازي الطبي، اليوم الأربعاء، لقاء بين الناطق باسم الهندسة العسكرية وممثل عن السلامة المهنية وممثلي عن قسم مكافحة العدوى بالمركز الطبي، لمناقشة كيفية ايجاد ألية للعمل على تطعيم أفراد الهندسة العسكرية المتواجدين في المناطق المحررة حديثا وحمايتهم من الأمراض التي قد تنتشر بسبب البيئة الملوثة.

وذكر الناطق باسم الهندسة العسكرية علي العوامي لـ “أخبار ليبيا 24” أن اللقاء استعرض أمكانية العمل على إعطاء أفراد الهندسة العسكرية تطعيمات وقائية للحفاظ على سلامتهم من الأمراض أو نقل العدوى.

واستعرض العوامي خلال اللقاء – العديد من الحالات التي يعاني منها بعض أفراد الهندسة العسكرية المتواجدين في منطقة الصابري وبعض الأعراض التي ظهرت عليهم من طفح جلدي وسعال شديد، داعيا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وطالب الناطق باسم الهندسة العسكرية من وزارة الصحة والجهات المختصة بالنظر إلى أفراد الهندسة العسكرية المتواجدين في المناطق الملوثة، وإعطائهم الإهتمام الصحي المطلوب وذلك لعلاج أي أمراض قد تكون أصابتهم خلال تواجدهم في المناطق الملوثة لفك الملاغم بها.

وأشار إلى أن أفراد الهندسة العسكرية المتواجدين في المناطق المحررة حديثا والأماكن الملوثة تفاجؤوا بوجود جثث متحللة في المياه الراكدة أثناء تفكيك الملاغم المزروعة بها، وقد ظهرت على بعضهم أعراض قد تدل على وجود بعض الأمراض.