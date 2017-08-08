أخبار ليبيا 24 – خاص

تشهد مدينة بنغازي الأيام المقبلة انطلاق المهرجان الموسيقي الأول من نوعه “مهرجان الزمن الجميل ” والذي سينطلق يوم 14 أغسطس ويستمر حتى يوم 16 أغسطس من العام 2017 .

وقال المتحدث الإعلامي باسم المهرجان محمد احفيظة لوكالة “أخبار ليبيا 24” إن المهرجان سيكرم عدة شخصيات مبدعة ولها تاريخها في مجال الموسيقى مثل الفنان ابراهيم فهمي.

كما سيكرم كلا من الموسيقار ياسر نجم ، والفنان احمد فكرون و الفنان ناصر المزداوي وفي ختام المهرجان ستكون هناك مفاجاة لكل الحضور.

وأوضح احفيظة ان الحفل سيكون بقيادة فرقة الزمن الجميل ويرأس هذا المهرجان الشاعر القدير فرج المذبل كرئيس للمهرجان، مشيرا إلى أن المهرجان برعاية شركة HB قروب والتنظيم لشركة فلامنقو.