أخبار ليبيا 24

تمكن سلاح الجو العراقي من قتل 170 من تنظيم داعش الإرهابي في غارات شنها على مقرات لتجمع عناصر التنظيم في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين، بحسب ما صرح به مصدر أمني لوسائل اعلام عراقية .

المصدر تحدث عن تفاصيل الغارات قائلً إنها اسفرت أيضا عن تدمير عدد كبير من الأسلحة والمعدات العسكرية للتنظيم الارهابي.

وفي مدينة الموصل المحررة مؤخرا ضبطت قوات الشرطة العراقية خلال عمليات تفتيش تهدف لتطهير المدينة القديمة معملا لصناعة المتفجرات وتطوير الصواريخ .

كما فوجئت قوات الشرطة خلال عملياتها بكميات كبيرة من مواد الفوسفات المخفف والكلور والسيفور وهي كلها مواد شديدة الانفجار وتدخل في صنع القنابل.

وفي سياق أخر توقع قائد عمليات نينوى اللواء الجبوري أن قواته مقدمة على انتصار سهل في معركتها القادمة لاستعادة قضاء تلعفر وتحريره.

الجبوري كشف في تصريحات صحفية أن “معركة في محور تلعفر، ثاني معاقل داعش في محافظة نينوى لن تكون كبيرة ومعقدة.

وبين اللواء ” العدو منهك بشكل كبير، وهو محاصر منذ فترة طويلة، ويتلقى ضربات يومية بالليل وبالنهار من قبل قوات التحالف الدولي ومن قبل القوات الجوية العراقية”.

وتابع ” المعركة ستكون بسيطة بالمقارنة بالقتال العنيف لاستعادة الموصل الذي استمر تسعة أشهر وكلف القوات العراقية الكثير، أعرف من خلال تقارير استخبارية أن معنويات إرهابيي داعش في الحضيض ويحاولون جهد الإمكان الهروب من تلعفر بكل الوسائل”.

وسبق للمبعوث الأميركي الخاص لدى قوات التحالف التي تقاتل داعش بريت ماكغورك، أن حدد حجم الأراضي التي فقده اتنظيم داعش الارهابي بالعراق وسوريا منذ انطلاق المعارك.

ماكغورك قال في تصريحات صحفية إن ” التنظيم المتطرف فقد 70 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، وتمثل 78 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، و58 في المئة مما كان يسيطر عليه في سوريا”.

وذكر المبعوث الأميركي أنه لا يزال هناك نحو ألفي ارهابي من داعش في مدينة الرقة السورية حاليا، مشيرا إلى أنهم يستخدمون المدنيين دروعا بشرية.

وأتى كلام المسؤول الأمريكي عن الرقة بعد أن ، شنت ميليشيات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، هجوما على الرقة، أكبر معقل لـ”داعش” في سوريا أواخر العام الماضي وتمكنت من دخول المدينة قبل نحو شهرين.

وتعتبر استعادة هذه المدينة خطوة حاسمة في المعركة ضد مسلحي “داعش”، الذين طردوا في يوليو الماضي من الموصل، معقلهم في العراق.