أخبار ليبيا24- خاص

ناقش مجلس النواب أمس الإثنين بحضور حوالي 40 نائبا بعض القوانين المطروحة منذ أكثر من عام المتمثلة في الدين العام وتمديد سن التقاعد.

وقال النائب صالح فحيمة إنه تم إقرار قانون الجامعات ومناقشة إمكانية إصدار قانون الاستفتاء في ظل الطعون المنظورة أمام القضاء بالخصوص.

وأضاف فحيمة أنه تم أثناء الجلسة التعميم من قبل رئيس المجلس لمذكرة بأسباب الطعن على قرار الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

ومن جهته، قال النائب خيرالله التركاوي في تصريح مقتضب لـ”أخبار ليبيا 24″ مرت ثلاث سنوات من عمر مجلس النواب ومايزال الشعب يعاني من انتاجاته منذ ثورات “الخريف” العربي.

وشدد التركاوي على ضرورة الحذر ثم الحذر من نسخة مشروع الدستور مطالبا التمعن والتمحص قبل اعتمادها من أجل الأجيال القادمة، بحسب قوله.