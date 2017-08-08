أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت مؤسسات المجتمع المدني الكفرة أعمال الخطف والحرابة التي تمارس على الطريق بين الكفرة ومدن الشمال التي تمارسها المعارضة السودانية والتشادية.

ووصفت مؤسسات المجتمع المدني الكفرة في بيان لها هذه الأعمال “بالإرهاب” لأنها تتسبب في وترويع المواطنين داخل وخارج منطقتي الكفرة وتازربو.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات الدولة وحقوق الإنسان والقنوات الإعلامية بشكل عاجل التدخل والنظر إلى الجنوب الشرقي بإدانة وإيضاح الملابسات والتعتيم الذي حصل خلال الفترة الأخيرة السابقة.

وأوضحت مؤسسات المجتمع المدني في بيانها صمت الجهات الشرعية للدولة بالأمر الخطير الذي يترتب عليه سفك دماء المدنيين العزل.