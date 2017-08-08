أخبار ليبيا24- خاص

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن جميع خطوط نقل الوقود من مستودع الزاوية إلى طرابلس و كذلك خط نقل الخام من حقل الشرارة عادت للعمل بشكل طبيعي بعد ساعات من الانقطاع.

وكانت مجموعة من المتظاهرين المسلحين قاموا بإغلاق الخط رقم 16 المخصص لنقل وقود الطيران و بنزين السيارات من مستودع مصفاة الزاوية إلى مستودع طرابلس كما قاموا باقتحام غرفة التحكم في الزاوية الخاصة بخط أنابيب حقل الشرارة و طلبوا من المشغلين إيقاف الضخ و لكن قام المشغلون بالتعامل مع الموقف و تم تخفيض الإنتاج جزئيا بشكل تدريجي.

من جانبها قامت المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط بتفعيل خطة الطوارئ لتزويد طرابلس الكبرى بالوقود بحرا لتعويض الكمية المفقودة عبر الخط.

وتم إطلاع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على المستجدات وخطة الطوارئ لتأمين المحروقات لمنطقة طرابلس الكبرى و موقف المؤسسة الرافض للابتزاز و لإقحام المؤسسة في قضايا لا علاقة لها بها.

وأكد السراج دعمة الكامل لموقف المؤسسة و جهودها لتأمين المحروقات في منطقة طرابلس الكبرى.

وجرت العديد من الاتصالات مع مجموعة من مكونات مدينة الزاوية الاجتماعية لإيضاح التأثيرات السلبية التي ستنتج عن هذه الأعمال على ليبيا عموما و على مدينة الزاوية خصوصا و تم بيان الإجراءات التي ستتخذها المؤسسة بهذا الخصوص.

و على تمام الساعة الثانية صباح أمس الإثنين تم فتح الخط 16 و تم استئناف ضخ الوقود من الزاوية إلى طرابلس و كذلك تم إخلاء غرفة التحكم من المحتجين المسلحين و عاد الضخ إلى المعدلات الطبيعية و جاري استعادة الإنتاج كذلك.

من جانبه قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله “لا يمكن حل المظالم و المطالَب الشخصية من خلال الإضرار بالشعب بأكمله و تكتيكات الإغلاق هو أسلوب تفاوضي مرفوض”.

وأضاف أن الشعب الليبي يتعرض لأزمات معيشية و اقتصادية خانقة و تمر بلادنا بأوضاع إنسانية مؤسفة و على الجميع إدراك هذا الوضع و العمل بضمير و وطنية و بروح جماعية لإنقاذ الوطن.