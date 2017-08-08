أخبار ليبيا 24 – خاص

تقرر أن يعسكر المنتخب الليبي المحلي لكرة القدم، بمدينة قسنطينة، بداية من الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري لحساب التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا للمحليين 2018 بكينيا.

وسيتنقل الوفد الليبي الذي سيضم 38 فردا مباشرة إلى قسنطينة، على متن طائرة خاصة قادمة من تونس.

وخسر المنتخب الليبي امام المغرب ودياً بخماسية مقابل هدف بتونس امس الاثنين

من جهته، باشر المنتخب الجزائري استعداداته بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، بداية من أمس الإثنين، بعد استفادة اللاعبين من 3 أيام راحة.